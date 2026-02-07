Haberler

2026 Kış Olimpiyatları açılışında İsrail takımına tepki

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde İsrail milli takımı stada giriş yaptığı sırada bazı seyirciler tarafından yuhalandı. Bu durum, törenin önemli konularından biri olurken İsrail'in dört kişilik delegasyonu da yuhalamalardan nasibini aldı. İsrail takımı, olası olumsuz tepkilere karşı hazırlıklı olduklarını belirtmişti.

İtalya'nın Milano ve Cortina d'Ampezzo kentlerinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde, İsrail millî takımı stada giriş yaptığı sırada bazı seyirciler tarafından yuhalama sesleri duyuldu. Bu durum, törene damga vuran konulardan biri oldu.

Olimpiyatların San Siro Stadyumu'ndaki açılış töreninde, İsrail'in dört kişilik delegasyonu piste giriş yaparken bazı tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi. Genel atmosferin büyük bölümü coşkulu ve kutlamaya yönelik olsa da bu tepkiler uluslararası izleyiciler tarafından fark edildi.

Bazı yerlerde İsrail'in girişinin ardından alkışlar ve yuhalamalar arasında karışık tepkiler de geldi. Bu durum, özellikle Gazze'deki çatışmalar ve siyasi gerginlikler nedeniyle beklendiği şeklinde değerlendirildi; İsrail takımı da tören öncesi olası olumsuz tepkilere karşı hazırlıklı olduklarını söylemişti.

Olimpiyatlar başlamadan önce Milano'da düzenlenen meşale geçişi sırasında bazı öğrenciler ve Filistin yanlısı göstericiler İsrail'i protesto etmişti. Ellerinde pankart ve sloganlarla yapılan protestolar, törenin siyasi atmosferini bir ölçüde etkilemişti

