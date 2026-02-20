Haberler

Voleybol: 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maç programı belli oldu

Güncelleme:
Voleybolda 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları 2-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Maç programında Eczacıbaşı, Fenerbahçe, VakıfBank ve Galatasaray gibi takımlar yer alıyor.

Voleybolda 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları, 2-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda maç programı şöyle:

2 Mart:

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe (Eczacıbaşı)

3 Mart:

20.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (TVF Burhan Felek Vestel)

4 Mart:

17.00 VakıfBank-Zeren Spor (Vakıfbank)

20.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (TVF Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
