Goalball Dünya Şampiyonası'nda millilerin rakipleri belli oldu

2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin kadın ve erkek milli takımları, yer aldığı gruplar ve rakipleriyle birlikte açıklandı. Turnuva, 6-16 Haziran 2026 tarihlerinde Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek.

ULUSLARARASI Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen 2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek takımların grupları ve rakipleri belli oldu. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde toplam 32 ülkenin yer alacağı organizasyon, 6-16 Haziran 2026 tarihleri arasında Çin'in Hangzhou kentinde gerçekleştirilecek.

IBSA tarafından ilk kez Asya kıtasında düzenlenecek olan 2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası'na katılan son Avrupa şampiyonu kadın ve erkek Goalball milli takımlarının grupları ve rakipleri kura çekimiyle belli oldu. Kadın Goalball Milli Takımı, C Grubu'nda ev sahibi Çin, Büyük Britanya ve Meksika'yla, Erkek Goalball Milli Takımı ise X Grubu'nda Ukrayna, Kanada ve Venezuela ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak gurur duyduğumuz iki milli takıma sahibiz. Uluslararası arenada söz sahibi olmaya devam etmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Finlandiya'da düzenlenen Goalball Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkek milli takımlarımız şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletti. Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası var. İnanıyorum ki orada da göğsümüzü kabartacak bir performans sergileyeceğiz."

2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası grupları ise şu şekilde:

Kadınlar

A Grubu: Japonya, Kanada, Ukrayna, Polonya

B Grubu: İsrail, ABD, Güney Kore, Arjantin

C Grubu: Türkiye, Çin, Büyük Britanya, Meksika

D Grubu: Brezilya, Finlandiya, Yunanistan, Şili

Erkekler

W Grubu: Brezilya, Çin, Cezayir, Mısır

X Grubu: Ukrayna, Türkiye, Kanada, Venezuela

Y Grubu: Japonya, İran, Finlandiya, Arjantin

Z Grubu: ABD, Almanya, İsrail, Tayland

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
