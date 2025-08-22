2026 FIFA Dünya Kupası Kura Çekimi Washington'da Yapılacak
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekiminin 5 Aralık'ta Washington'daki Kennedy Center'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
