2026 FIFA Dünya Kupası Kura Çekimi Washington'da Yapılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekiminin 5 Aralık'ta Washington'daki Kennedy Center'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekiminin Washington'daki Kennedy Center'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Dünya Kupası kura çekiminin 5 Aralık'ta başkent Washington'da bulunan Kennedy Center'da olacağını söyledi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek

Komşu yeni banknotlar için düğmeye bastı! Bir taşla 2 kuş vuracaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkekliğe sığar mı? 5 kişi, tek düşürdükleri genci böyle dövdü

Erkekliğe sığar mı? 5'e karşı bir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.