Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası için yaklaşık 2 milyon bilet satıldı

Güncelleme:
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şu ana kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.

YAKLAŞIK 2 MİLYON BİLET SATILDI

FIFA'nın açıklamasına göre ilk iki etapta satışa sunulan 2 milyona yakın bilet, 212 ülkeden futbolsever tarafından alıcı buldu. Ön satış aşamasında en fazla bileti, ev sahibi ülkelerin taraftarları aldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ardından İngiltere, Almanya, Brezilya, Kolombiya, İspanya, Arjantin ile Fransa, en çok bilet satın alınan ülkeler oldu. Kupa için üçüncü etap bilet satışları ise 11 Aralık'ta başlayacak.

TURNUVA NE ZAMAN?

Şu ana kadar 42 ülkenin yer almayı garantilediği 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadi:

Şimdiden söylüyorum bu dünya kupasınds çok ilginç sahneler göreceğiz

