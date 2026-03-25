2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalleri yarın oynanacak
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Romanya ile karşı karşıya gelecek. Eleme usulü oynanacak maçlar sonucunda kazanan takımlar, Dünya Kupası'na katılmak için finalde mücadele edecek.
Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 12 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 ekip, play-off turunda mücadele edecek.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, yarın Romanya ile karşılaşacak.
Milliler, Romanya'yı elemesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek.
Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.
Play-off'larda yarı final maçları yarın, final karşılaşmaları ise 31 Mart'ta yapılacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
Yarın oynanacak play-off yarı final maçları programı şu şekilde:
20.00 Türkiye-Romanya
22.45 Slovakya-Kosova
22.45 İtalya-Kuzey İrlanda
22.45 Galler-Bosna Hersek
22.45 Ukrayna-İsveç
22.45 Polonya-Arnavutluk
22.45 Danimarka-Kuzey Makedonya
22.45 Çekya-İrlanda Cumhuriyeti