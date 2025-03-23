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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Heyecanı Başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Heyecanı Başladı
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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı ve alınan sonuçlar gözler önüne serildi. Polonya, Norveç ve İngiltere gibi takımlar galibiyet elde ederken, diğer maçların sonuçları da dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde 21 ve 22 Mart'ta 6 grupta ilk hafta maçları oynandı.

Avrupa elemelerinde ilk haftada alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu

Polonya - Litvanya: 1-0

Malta - Finlandiya: 0-1

H Grubu

Güney Kıbrıs - San Marino: 2-0

Romanya - Bosna Hersek: 0-1

I Grubu

Moldova - Norveç: 0-5

İsrail - Estonya: 2-1

J Grubu

Lihtenştayn - Kuzey Makedonya: 0-3

Galler - Kazakistan: 3-1

K Grubu

Andorra - Letonya: 0-1

İngiltere - Arnavutluk: 2-0

L Grubu

Karadağ - Cebelitarık: 3-1

Çekya - Faroe Adaları: 2-1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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