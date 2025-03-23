2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Heyecanı Başladı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı ve alınan sonuçlar gözler önüne serildi. Polonya, Norveç ve İngiltere gibi takımlar galibiyet elde ederken, diğer maçların sonuçları da dikkat çekti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı.
11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde 21 ve 22 Mart'ta 6 grupta ilk hafta maçları oynandı.
Avrupa elemelerinde ilk haftada alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu
Polonya - Litvanya: 1-0
Malta - Finlandiya: 0-1
H Grubu
Güney Kıbrıs - San Marino: 2-0
Romanya - Bosna Hersek: 0-1
I Grubu
Moldova - Norveç: 0-5
İsrail - Estonya: 2-1
J Grubu
Lihtenştayn - Kuzey Makedonya: 0-3
Galler - Kazakistan: 3-1
K Grubu
Andorra - Letonya: 0-1
İngiltere - Arnavutluk: 2-0
L Grubu
Karadağ - Cebelitarık: 3-1
Çekya - Faroe Adaları: 2-1 - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor