İNTERAKTİF | 2026 Dünya Kupası fikstür ve sonuçları
23. FIFA Dünya Kupası, ilk kez ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında 48 takımla düzenlenecek. Turnuvanın 104 maçının detayları interaktif takvimde sunuluyor.
23. FIFA Dünya Kupası ilk kez üç ülkede birden düzenleniyor: ABD, Meksika ve Kanada.
11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri ??arasında 48 takım yarışacak.
Bu interaktif takvimde, turnuvanın 104 maçının tümünün tarihlerini, saatlerini, sonuçlarını, grup sıralamalarını ve eleme aşaması eşleşmelerini görüntüleyebilirsiniz.