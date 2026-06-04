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İNTERAKTİF | 2026 Dünya Kupası fikstür ve sonuçları

İNTERAKTİF | 2026 Dünya Kupası fikstür ve sonuçları
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23. FIFA Dünya Kupası, ilk kez ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında 48 takımla düzenlenecek. Turnuvanın 104 maçının detayları interaktif takvimde sunuluyor.

23. FIFA Dünya Kupası ilk kez üç ülkede birden düzenleniyor: ABD, Meksika ve Kanada.

11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri ??arasında 48 takım yarışacak.

Bu interaktif takvimde, turnuvanın 104 maçının tümünün tarihlerini, saatlerini, sonuçlarını, grup sıralamalarını ve eleme aşaması eşleşmelerini görüntüleyebilirsiniz.

BBC
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