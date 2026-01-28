Konya Olimpik Veledromu, 2026 Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'na hazır

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilecek 2026 Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'de geçen yıl ilk kez düzenlenen ve dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında gösterilen UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapan Konya Olimpik Veledromu, pist bisikleti sporcularından tam not aldı.

Avrupa'nın en kapsamlı veledromlarından Konya Olimpik Veledromu, 17 bin 600 metrekarelik alanda 250 metre pisti, 2 bin 329 seyirci kapasitesiyle sporseverleri ağırlayacak.

Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun Konya Olimpik Veledromu'nda 1-5 Şubat'ta organize edilecek şampiyonada kadınlar ve erkekler kategorilerinde takım takip, takım sprint, eleme yarışı, sprint, keirin, madison ve omnium kategorilerinde yarışlar yapılacak.

Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya ve İngiltere'nin de bulunduğu 30 ülkeden 315 sporcunun katılacağı organizasyon 5 gün sürecek.

"Herkesi davet ediyorum"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın özellikle tesisleri açısından tam bir spor şehri olduğunu, önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti.

Konya Olimpik Veledromu gibi prestijli bir esere sahip olmanın kent için birçok olanak oluşturduğuna değinen Altay, "Özellikle 2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçilen Konya'da böyle bir organizasyon düzenlenmesi, hem şehrimizin tanıtımı açısından çok önemli hem de şehrimizin ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor. Gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak ve yarışmanın en güzel şekilde geçmesi için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkesi müsabakaları izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Katılım gayet iyi"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur ise AA muhabirine, 10 yıllık akreditasyonu alınan veledromda 2025'te düzenlenen organizasyondan yüz akıyla çıktıklarını söyledi.

Şampiyonada kırılan dünya rekorları neticesinde pistin, "hızlı pist" olarak alınmasına vesile olduğunu anlatan Okur, organizasyon öncesi yerel yönetimler ve diğer yetkililerle hazırlıkları yaptıklarını dile getirdi.

Yarışları heyecanla beklediklerini aktaran Okur, "Katılım gayet iyi. Bu şampiyonaya katılacak sporcular içerisinde dünya, olimpiyat, Avrupa şampiyonu olabilecek çok elit sporcular bulunuyor, o da bizim için bir gurur vesilesi." diye konuştu.