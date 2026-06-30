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2026 Dünya Kupası son 32 turu heyecanı yarın 4 maçla devam edecek

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda yarın Fransa-İsveç, Meksika-Ekvador, İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika-Senegal maçları oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken son 32 turunda yarın 4 maç oynanacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

00.00 Fransa- İsveç (New York New Jersey Stadı)

04.00 Meksika-Ekvador (Mexico City Stadı)

19.00 İngiltere- Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Atlanta Stadı)

23.00 Belçika- Senegal (Seattle Stadı)

Kaynak: AA / Fatih Erel
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