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2026 Dünya Kupası son 32 turunda yarın 3 maç yapılacak

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda yarın Portekiz-Hırvatistan, İsviçre-Cezayir ve Avustralya-Mısır maçları oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda yarın 3 maç oynanacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

02.00 Portekiz- Hırvatistan (Toronto Stadı)

06.00 İsviçre- Cezayir (BC Place Vancouver Stadı)

21.00 Avustralya- Mısır (Dallas Stadı)

Kaynak: AA / Fatih Erel
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