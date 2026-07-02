2026 Dünya Kupası son 32 turunda yarın 3 maç yapılacak
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda yarın Portekiz-Hırvatistan, İsviçre-Cezayir ve Avustralya-Mısır maçları oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda yarın 3 maç oynanacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
02.00 Portekiz- Hırvatistan (Toronto Stadı)
06.00 İsviçre- Cezayir (BC Place Vancouver Stadı)
21.00 Avustralya- Mısır (Dallas Stadı)
Kaynak: AA / Fatih Erel