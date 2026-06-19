2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 5 maçla devam edecek

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı C, D, E ve F Grubu'nda oynanacak 5 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu ikinci maçlarında Türkiye ile Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı'nda TSİ 06.00'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

C Grubu:

01.00 İskoçya - Fas (Boston Stadı)

03.30 Brezilya - Haiti (Philadelphia Stadı)

D Grubu:

06.00 Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)

F Grubu:

20.00 Hollanda - İsveç (Houston Stadı)

E Grubu:

23.00 Almanya - Fildişi Sahili (Toronto Stadı)