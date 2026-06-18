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Dünya Kupası'nda Gana ve Kolombiya galibiyetle başladı

Dünya Kupası'nda Gana ve Kolombiya galibiyetle başladı
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2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Gana, Panama'yı son dakika golüyle 1-0 yenerken; Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında oynanan karşılaşmalarda Gana, Panama'yı 1-0 mağlup ederken, Kolombiya ise Özbekistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya üç puanla başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında heyecan devam ediyor. Kanada'nın Toronto kentinde oynanan L Grubu mücadelesinde Gana ile Panama karşı karşıya geldi. Uzun süre golsüz eşitliğin bozulmadığı karşılaşmada Gana'ya galibiyeti 90+5. dakikada Caleb Yirenkyi'nin kaydettiği gol getirdi. Son anlarda gelen golle sahadan 1-0 galip ayrılan Afrika temsilcisi, grup aşamasına kritik bir üç puanla başladı.

Kolombiya Özbekistan'ı rahat geçti

K Grubu'nun diğer maçında ise Kolombiya, Meksiko'da oynanan karşılaşmada Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkan Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Daniel Munoz, 65. dakikada Luis Diaz ve 90+9. dakikada Jaminton Campaz kaydetti. Özbekistan ise Başakşehir forması giyen Abbosbek Fayzullayev'in attığı golle Dünya Kupası tarihindeki ilk gol sevincini yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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