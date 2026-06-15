2026 Dünya Kupası: Belçika: 1 Mısır: 1

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika, Mısır ile 1-1 berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası G Grubu ilk hafta maçında Belçika ile Mısır, Seattle Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Brezilyalı hakem Ramon Abatti'nin yönettiği maçta Mısır, 20. dakikada Emam Ashour'un golüyle 1-0 öne geçti. Belçika bu golün ardından baskısını artırırken girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı. İlk yarısı 1-0 tamamlanan mücadelenin 2. yarısı yüksek tempoda oynandı. Belçika'da 66. dakikada Romelu Lukaku'nun oyuna girmesinden saniyeler sonra beraberlik golü geldi. Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Thomas Meunier'in ceza sahasına sert ortasında Lukaku ile birlikte topa müdahale etmek isteyen Mohamed Hany, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Kalan dakikalarda iki takım da net pozisyonlar üretti ancak gol sesi çıkmadı ve müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

Belçika, grubun ikinci maçında İran ile; Mısır ise Yeni Zelanda ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı