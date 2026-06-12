Güney Afrika: 2-0

MEKSİKA, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Mexico City Stadyumu'nda oynanan A grubu maçı TSİ 22.00'de başladı. Bu mücadelede Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çaldı. Wilton Sampaio'nun yardımcılıklarını ise Bruno Pires ve Bruno Boschilia üstlendi.

Meksika maça "Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Gutierrez, Fidalgo, Alvarado, Quinones, Jimenez" ilk 11'iyle başladı.

Güney Afrika ise "Williams, Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba, Sithole, Mokoena, Adams, Foster, Rayners" 11'iyle sahada yer aldı.

5'inci dakikada Meksika gole yaklaştı. Alvarado'nun pasıyla buluşan Jimenez'in ceza sahası yayından sert şutunda kaleci Williams topu kornere çeldi. 9'uncu dakikada Meksika öne geçti. Sithole'ye savunmadan çıkarken baskı yapan Lira, topu kazandı ve ardından meşin yuvarlakla Quinones buluştu. Quinones'in ceza sahasına girdikten sonra kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şutta top kaleci Williams'ın bacaklarının arasından ağlara gitti: 1-0. 38'inci dakikada Adams'ın sol taraftan ortasında ceza sahasındaki Foster'ın kafa vuruşunun ardından top yandan auta çıktı. 43'üncü dakikada sağ kanattaki Alvarado yerden ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasındaki Quinones'in şutunda top yan direkten döndü. İlk yarı Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

46'ncı dakikada Gutierrez'in ceza sahası dışından sağ ayakla sert şutunda top üstten auta çıktı. 50'nci dakikada Güney Afrika, 10 kişi kaldı. Sithole, savunma arkasına sarkan Gutierrez'e ceza sahası yayında yaptığı müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart gördü. 55'inci dakikada Modiba'nın rakip yarı alanın ortalarından sol ayakla şutunda kaleci Rangel, topu iki hamlede kontrol etti. 67'nci dakikada Meksika ikinci golü buldu. Sağ kanattaki Alvarado'nun arka direğe ortasına Jimenez kafayla dokundu ve topu ağlara gönderdi: 2-0. 84'üncü dakikada Güney Afrika, 9 kişi kaldı. Hakem Wilton Sampaio, VAR uyarısının ardından Zwane ile Gallardo arasında yaşanan pozisyonu izledi. Zwane, Gallardo'nun yüzüne doğru yaptığı müdahaleden dolayı kırmızı kart gösterdi. 90+2'nci dakikada Meksika, 10 kişi kaldı. Mudau sağ çaprazdan ceza sahasına yaklaşırken Montes'in mücadahalesiyle yerde kaldı. Hakem Wilton Sampaio, bu pozisyonda Montes'e kırmızı kart gösterdi. Mücadele Meksika'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Meksika gruptaki ikinci maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Güney Afrika ise Çekya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı