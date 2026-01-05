Haberler

2026 Dakar Rallisi

2026 Dakar Rallisi'nin ikinci etabında otomobil kategorisinde Seth Quintero, motosiklet kategorisinde ise Daniel Sanders birinci olarak dikkat çekti. Ralli, Suudi Arabistan'da gerçekleşiyor.

2026 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde ABD'li Seth Quintero, motosiklet sınıfında ise Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Yanbu ile Al-Ula kentleri arasındaki 400 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 57 dakika 16 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Quintero elde etti.

Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), ABD'li pilotun bir dakika 42 saniye arkasında ikinci, Suudi Arabistan'dan Yazeed Al-Rajhi (Overdrive) ise liderin bir dakika 56 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Etabı 8. sırada bitiren 5 kez Dakar Rallisi şampiyonu Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), genel klasmanda 7 saat 12 dakika 16 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.

Motosiklette kazanan Sanders

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Daniel Sanders, 4 saat 13 dakika 37 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Avustralyalı pilotu, bir dakika 35 saniye sonra bitiş çizgisine giden İspanyol Edgar Canet (Red Bull KTM) ve bir dakika 46 saniye geriden gelen ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) takip etti.

Rallide geçen yıl zafere ulaşan Sanders, genel klasmanda 7 saat 42 dakika 24 saniyelik süresiyle zirveye yerleşti.

Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, yarın Al-Ula kentindeki 422 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

Üst üste 7. kez Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
