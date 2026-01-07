Haberler

2026 Dakar Rallisi

Suudi Arabistan'da düzenlenen 48. Dakar Rallisi'nin 4. etabında otomobil kategorisinde Henk Lategan, motosiklet kategorisinde ise Tosha Schareina birinci oldu. Lategan Toyota Gazoo Racing takımıyla, Schareina ise Monster Energy Honda takımıyla zafer elde etti.

2026 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Henk Lategan, motosiklet sınıfında ise Tosha Schareina ilk sırada tamamladı.

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Al-Ula kentindeki 451 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 47 dakika 08 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo Racing takımından Güney Afrikalı sürücü Lategan, elde etti.

Katarlı Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders), Güney Afrikalı pilotun 7 dakika 3 saniye arkasında ikinci, Polonyalı Marek Goczal (Energylandia Rally Team) ise liderin 14 dakika 15 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Henk Lategan, genel klasmanda 16 saat 29 dakika 15 saniyelik derecesiyle zirveye yükseldi.

Motosiklette kazanan Tosha Schareina oldu

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Tosha Schareina, 4 saat 31 dakika 56 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

İspanyol pilotu, 6 saniye sonra bitiş çizgisine giden ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ve 10 saniye geriden gelen ABD'li Skyler Howes (Monster Energy Honda) takip etti.

Tosha Schareina, genel klasmanda 16 saat 45 dakika 40 saniyelik süresiyle zirveye çıktı.

Dakar Rallisi'nin 5. etabı, yarın Al-Ula kentiyle Hail şehri arasındaki 356 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde üst üste 7. kez gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
