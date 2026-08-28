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Milliler Polonya'ya 3-2 Yenildi, Son 16'da Azerbaycan Maçına Çıkacak

Milliler Polonya'ya 3-2 Yenildi, Son 16'da Azerbaycan Maçına Çıkacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya’ya karar setiyle 3-2 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya karar setiyle 3-2 mağlup oldu. Grubu 4 galibiyetle tamamlayıp bir üst tıra çıkan milliler, son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Vanya Parvanova (Bulgaristan)

Türkiye : Melissa Vargas, Hande Baladın, Sinead Jack-Kısal, Elif Şahin, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Gizem Örge (L), (Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay

Polonya: Magdalena Jurcyzk, Katarzyna Wenerska, Martyna Czyrnianska, Maja Koput, Magdalena Stysiak, Monika Lampkowska, Justina Lysiak (L), (Sonia Stefanik, Alicja Grabka, Julia Szczurowska, Anna Obiala, Klaudia Lyduch, Paulina Damaske, Julia Piasecka)

Setler: 25-15, 21-25, 22-25, 25-16, 10-15

Süre: 129 dakika (22, 30, 32, 29, 16)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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