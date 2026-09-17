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2026 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası başladı

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2026 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası başladı
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Avrupa'nın 35 farklı ülkesinden 70 takımın katıldığı 2026 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, İzmir'in Foça ilçesinde başladı.

Avrupa'nın 35 farklı ülkesinden 70 takımın katıldığı 2026 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, İzmir'in Foça ilçesinde başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle, Foça Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın açılışı kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Genç sporcuların katıldığı, Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'na kadar süren yürüyüşün ardından açılış seremonisi gerçekleştirildi. Daha sonra sporcular, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıktı.

Avrupa'nın 35 farklı ülkesinden gelen 70 takımın mücadele edeceği şampiyonada eleme karşılaşmaları, Ali İlçan Sosyal Tesisleri ve İtfaiye Meydanı'nda oynanacak.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları 20 Eylül'de verilecek.

Kaynak: AA
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