İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı.

Avrupa Badminton Federasyonu ve Türkiye Badminton Federasyonu iş birliğinde Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Türkiye Kadın Milli Takımı, Çekya'yı 5-0 mağlup etti. Erkek Milli Takımı ise İsveç'e 3-2 mağlup oldu.

Şampiyonanın ilk gününde alınan diğer sonuçlar şu şekilde:

Kadınlar

Danimarka-Ukrayna: 5-0

Bulgaristan-Fransa: 4-1

Almanya-Estonya: 3-2

Erkekler

Fransa-Almanya: 4-1

Danimarka-İngiltere: 5-0

İspanya-Finlandiya: 3-2