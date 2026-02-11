Haberler

Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye Kadın Milli Takımı, Çekya'yı 5-0 mağlup ederken, Erkek Milli Takımı İsveç'e 3-2 yenildi.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı.

Avrupa Badminton Federasyonu ve Türkiye Badminton Federasyonu iş birliğinde Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Türkiye Kadın Milli Takımı, Çekya'yı 5-0 mağlup etti. Erkek Milli Takımı ise İsveç'e 3-2 mağlup oldu.

Şampiyonanın ilk gününde alınan diğer sonuçlar şu şekilde:

Kadınlar

Danimarka-Ukrayna: 5-0

Bulgaristan-Fransa: 4-1

Almanya-Estonya: 3-2

Erkekler

Fransa-Almanya: 4-1

Danimarka-İngiltere: 5-0

İspanya-Finlandiya: 3-2

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza

Bu kavganın bedeli çok ağır oldu
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde

Fenerbahçe'yi üzen, Trabzon taraftarını sevindiren gelişme
Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü

Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza

Bu kavganın bedeli çok ağır oldu
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı