Avrupa Güreş Şampiyonası

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler Kerem Kamal ve Ömer Halis Recep yarı finalde kaybetti. Kerem, Moldovalı rakibini 5-0 önde iken 6-5 yenilirken, Ömer Halis ise Emin Sefershaev'e 11-0 mağlup oldu. Her iki sporcu da bronz madalya için mücadele edecek.

Başkent Tiran'da grekoromen stil müsabakalarıyla başlayan organizasyonun ilk gününde son Avrupa şampiyonu Kerem Kamal, akşam seansında Moldovalı Vitalie Eriomenco ile 63 kilo yarı finalinde karşılaştı.

23 yaş altında bu yıl Avrupa şampiyonu olan rakibi karşısında 5-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Kerem, minderden 6-5 mağlup ayrıldı.

Üçüncülük için mücadele edecek Kerem'in, Avrupa şampiyonalarında 2'si altın olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.

Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Avrupa şampiyonu Emin Sefershaev'e, 55 kilo yarı finalinde 11-0 teknik üstünlükle yenilen Ömer Halis Recep de bronz madalya maçına çıkacak.

Türkiye'yi 87 kiloda temsil eden Doğan Kaya, çeyrek finalde yenildiği son olimpiyat şampiyonu Bulgar Semen Novikov'un finale yükselmesiyle repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. 77 kiloda güreşen dünya üçüncüsü Ahmet Yılmaz ise organizasyona veda etti.

Başkent Tiran'daki organizasyonda bu sıkletlerde repesaj ve madalya müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
