Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Antalya ayağı yarın başlayacak

12-15 Mart tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan 2026 Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na 45 ülkeden 170 sporcu katılacak. Türkiye, 5 erkek ve 3 kadın cimnastikçi ile temsil edilecek.

2026 Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda sezonun 3. ayağı, 12-15 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre 45 ülkeden 170 sporcunun katılacağı organizasyona, İbrahim Çolak Cimnastik Salonu ev sahipliği yapacak.

Organizasyonda Türkiye'den 5 erkek, 3 kadın cimnastikçi mücadele edecek. Türkiye'yi Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Kerem Şener, Alperen Ege Avcı, Ceren Biner, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Bengisu Yıldız temsil edecek.

