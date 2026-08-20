Akdeniz Oyunları Taranto'da Başlıyor

20. Akdeniz Oyunları, İtalya'nın Taranto kentinde yarın açılış töreniyle başlayacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre organizasyon açılış töreni, yarın TSİ 21.00'de Erasmo Iacovone Stadı'nda yapılacak.

Yarışmalar, Taranto ve çevresindeki Puglia Bölgesi'nde yer alan tesislerde gerçekleştirilecek.

Organizasyon kapsamında mevcut spor tesislerinin bir bölümü yenilenirken, uluslararası standartlara uygun yeni tesisler de hizmete sunuldu.

Sporcular, kruvaziyer gemilerde konaklayacak

Taranto 2026 kapsamında sporcuların konaklaması için kalıcı bir sporcu köyü yerine, Mar Grande Deniz Üssü'ne demirleyecek Aroya ve Romanika kruvaziyer gemileri kullanılacak.

Oyunlar; 3x3 basketbol, atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, binicilik, bocce, boks, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kano, karate, kaykay, kürek, masa tenisi, okçuluk, padel, paletli yüzme, sutopu, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında düzenlenecek.

Türkiye, oyunlara 334 sporcu ile katılacak

Türkiye, 3 Eylül'de sona erecek Taranto 2026'ya 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere 334 sporcu ile 29 branşta katılacak. Team Türkiye, organizasyonda hentbol hariç diğer tüm spor dallarında mücadele edecek.

Ay-yıldızlı kafilede en fazla sporcunun yer aldığı branş atletizm oldu. Organizasyonda atletizmde 39, yüzmede ise 27 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan, açılış töreni öncesinde voleybolda grup müsabakaları başlayacak. Kadınlar voleybolunda milli takım, bugün TSİ 18.00'de Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Bakan Bak, milli sporculara başarılar diledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20. Akdeniz Oyunları öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bak, Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek milli sporculara başarılar dileyerek Türkiye'yi sevindirecek sonuçlar alınacağına yürekten inandığını belirtti.

Uluslararası müsabakalarda son yıllarda kazanılan madalya sayısındaki artışın gurur verici olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Sporcularımızın uluslararası alanda elde ettiği zaferlere tanıklık ediyoruz. Farklı branşlarda tarihi başarılar kazanıyoruz. Bu sevindirici sonuçların temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği destek vardır. Dünyanın en yeni ve modern tesislerine sahibiz. Erişilebilirlik, antrenör ve sporcu eğitimi, koordinasyon sonucunda başarılar kazanılıyor. Milli sporcularımız sadece madalya mücadelesi vermiyor, aynı zamanda ülkemizin tanıtımında da önemli rol üstleniyor. Milli sporcularımızın, Akdeniz Oyunları'nda da bizleri gururlandırmaya, madalya kürsülerinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğine inancımız tam. Sporcularımıza, antrenörlerimize Akdeniz Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA