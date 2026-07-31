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2026-2027 sezonu Amatör Transfer ve Tescil Dönemleri belirlendi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2026-2027 futbol sezonu Amatör Transfer ve Tescil dönemlerininin belirlendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2026-2027 futbol sezonu Amatör Transfer ve Tescil dönemlerininin belirlendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 30.07.2026 tarihli toplantısında 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin Amatör Transfer ve Tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; 2026-2027 futbol sezonunda 1. Transfer ve Tescil döneminin 31 Temmuz 2026 tarihinde başlayıp, 13 Kasım 2026 tarihinde sona ermesine ve 2. Transfer ve Tescil döneminin 4 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 26 Mart 2027 tarihinde sona ermesine karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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