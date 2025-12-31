TÜSF Başkanı Türkmen: '2025, Üniversite sporlarında iş birliği ve uluslararası vizyonun güçlendiği bir yıl oldu'

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Mutlu Türkmen, üniversite sporlarının yalnızca müsabaka takvimiyle değil; kültürel etkinlikler, kurumsal iş birlikleri ve uluslararası temsil gücüyle birlikte ele alındığını ifade etti. Türkmen, "2025 yılının üniversite sporları açısından planlı, yaygın ve uluslararası vizyonla yürütülen bir yıl oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Mutlu Türkmen, 2025 yılı faaliyetlerine değindi. Türkmen, yılın önemli organizasyonlarından biri olan Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Halk Oyunları ile sporun kültürel boyutunun üniversite gençliğiyle buluşturulduğunu belirtti. Bu organizasyonun, üniversite sporlarının çok yönlü yapısını ortaya koyduğunu vurguladı. Ulusal ölçekte yürütülen faaliyetlere de değinen Mutlu Türkmen, 2025 yılı boyunca tüm branşlarda Türkiye'nin farklı illerinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile iş birliği içinde paydaş üniversitelerin katkı ve ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonlarla üniversite sporlarının ülke geneline yayıldığını ifade etti. Bu yaklaşımın üniversiteler arası etkileşimi artırdığını ve sporcu katılımını güçlendirdiğini dile getirdi.

Uluslararası organizasyonlar açısından yılın en önemli başlıklarından birinin Almanya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları olduğunu belirten Türkmen, bu organizasyonun Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) çatısı altında gerçekleştirilmesinin Türk üniversite sporcuları açısından önemli bir deneyim alanı oluşturduğunu söyledi. Mutlu Türkmen, sporcu öğrencilerin bu organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini ifade etti.

"Fetih Spor Festivali 2025 yılının öne çıkan etkinliklerinden biri oldu"

İstanbul'da gerçekleştirilen Fetih Spor Festivalinin de 2025 yılı içerisinde öne çıkan etkinliklerden biri olduğunu belirten Türkmen, festival kapsamında kano ve kürek branşlarında düzenlenen faaliyetlerle üniversite sporlarının şehirle ve gençlerle buluşturulduğunu kaydetti. Kış sporlarına ilişkin değerlendirmesinde Mutlu Türkmen, 2025 yılı içerisinde yürütülen üniversite kış sporları faaliyetlerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ve sağladığı izin süreçleriyle gerçekleştirildiğini belirtti. Bu kapsamda Erzurum'un sahip olduğu kış sporları altyapısı, tecrübesi ve kurumsal desteğinin, üniversite kış sporlarının gelişimine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

"Üniversite Sporları Çalıştayı ile Yükseköğretim Kurumlarının görüş ve katkıları doğrudan alınıyor"

2025 yılı boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle ve YÖK ile iş birliği içinde, paydaş üniversitelerle yakın temas halinde çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Türkmen, üniversitelerle gerçekleştirilen Üniversite Sporları Çalıştayı sayesinde yükseköğretim kurumlarının görüş ve katkılarının doğrudan alındığını söyledi. Kurumsal iletişim ve görünürlüğe yönelik faaliyetler kapsamında düzenlenen TÜSF Tanıtım Gecesinin de federasyonun vizyonunu ve projelerini paydaşlarla buluşturan önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Değerlendirmesinin sonunda 2026 yılına ilişkin yeni yıl mesajını paylaşan TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yeni yılın üniversite gençliği başta olmak üzere tüm spor paydaşları için sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulundu. Türkmen, 2026 yılında da üniversite sporlarını iş birliği, sürdürülebilirlik ve uluslararası vizyon temelinde geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ANKARA