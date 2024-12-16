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2025 Yılı Türkiye'de Wushu Yılı İlan Edildi

2025 Yılı Türkiye'de Wushu Yılı İlan Edildi
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, 2025 yılını wushu yılı olarak ilan ettiklerini duyurdu. Yalova'da yapılan antrenör ve hakem semineri ile bu yıl dolu dolu geçmesi planlanıyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonuu Başkanı Abdurrahman Akyüz, 2025'i wushu yılı ilan ettiklerini duyurdu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2025 yılı antrenör, hakem vize ve gelişim semineri 410 antrenör, 240 hakemin katılımıyla Yalova'da gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akyüz, şunları kaydetti:

"Gayemiz wushunun ülkemizde olduğu gibi, diğer ülkelerde de sağlıklı yapılmasıdır. Türk antrenörlerin ve hakemlerin uluslararası arenada görev alacağına inancımız tamdır. Bilindiği gibi 2025'i wushu yılı ilan ettik, sporcularımız, antrenörlerimiz ve hakemlerimiz ile bu yıl dolu dolu bir dönem geçirmek için kolları sıvadık. Federasyonumuzca elimizi taşın altına koyduk, şampiyonalarda ülkemizi her alanda temsil edeceğiz. Bu yıl da çok hareketli bir sezon bekliyoruz. Madalya sayısı açısından inşallah Türkiye'nin en başarılı federasyonu ve branşı olacağız. Hedefimiz, en fazla şampiyonluğu ve madalyayı kazanmak."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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