2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Tamamlandı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı Aksaray'da sona erdi. Şampiyonaya 35 ülkeden 150 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Yarışlar sırasında hayatını kaybeden sporcu Cengiz Kalyoncu anıldı.

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı Aksaray'da sona erdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen şampiyonaya, 35 ülkeden 150 sporcu katıldı.

Yarışların ardından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, sporculara teşekkür etti.

Cengiz Kalyoncu unutulmadı

Yarışların ikinci gününde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden sporcu Cengiz Kalyoncu anıldı.

Törene katılan sporcular, üzerinde "Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Cengiz Kalyoncu Cup" yazılı siyah tişört giydi.

