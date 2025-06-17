2025 Voleybol Milletler Ligi Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi

İSTANBUL'UN ev sahipliğinde oynanacak olan 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftası öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'un ev sahipliği yapacağı organizasyon öncesi düzenlenen toplantıda, millilerin hedefleri ve hazırlık süreci değerlendirildi. Toplantıya A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan başantrenör Daniele Santarelli ile kaptan Simge Aköz, Dominik Cumhuriyeti'nden Niverka Marte, Brezilya'dan Gabriela Guimaraes, Belçika'dan Britt Herbots, Kanada'dan Jasmine White ve Kore'den Dahyeon Lee katıldı.

Kendi taraftarlarının önünde oynamanın önemli olduğunu belirten A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Gerçekten büyük arenada oynamanın heyecanını yaşıyorum. Kendi taraftarımızın önünde oynamak önemli ama bu benim işimi zorlaştırıyor. Hem oyunu iyi yönetmek hem de taraftarımızı memnun etmek istiyoruz. Geçen yaz ile karşılaştırdığımızda takımda büyük farklar var. En iyi oyunu sergilemek için büyük çaba gösterdik. Genç oyunculara fırsat vermek durumu öne çıkarıyor. Hem fiziksel olarak yeni oyunculara fırsat vererek oyun kurmakta önemli. Spordaki en önemli şey zaferdir. 1'inci haftayı geride bırakınca görüyoruz ki takım olarak çalışma şeklimizde çok önemli. Bu hafta devam eden süreçte oyuncularımızın mentalinin güçlü olmasına da odaklanacağız" açıklamasında bulundu.

'EDA, MİLLİ TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Milli voleybolcu Eda Erdem hakkında yorum yapan Santarelli, "Eda şu an dinleniyor ve hazırlanıyor. Eda genç oyuncumuz değil. Hazırlık ve dinlenme sürecinde. Milli takım için çok önemli biri. Dünya Şampiyonası'nın da kaptanı olacak. Yazın da oynayacak. Sakatlıktan dolayı oyuncularımızın bazılar kadroda değil" dedi.

SİMGE AKÖZ: İSTANBUL'DA OLMAK HEYECAN VERİCİ

A Milli Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz basın toplantısında şöyle konuştu:

"İlk hafta genç kadro ile başarı yakaladık. Devam eden süreçte aynı şekilde devam edeceğiz. İstanbul'da olmaktan memnununuz. Aynı çabayı sarf edeceğiz. Uzun zamandır İstanbul'da sahaya çıkmıyorduk. Ankara'da oynuyorduk. İstanbul'da olmak heyecan verici. Buradaki fanlarımız biletleri tüketmiş. Onlara en iyi halimizi göstermek istiyoruz."

Türk taraftarlara mesaj gönderen Aköz, "İstanbul'da bizi destekleyeceğinize eminiz. Sizlerle bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

DAHYEON LEE: CİDDİ ÇABA VAR

Güney Kore'den Dahyeon Lee, "Servis konusunda yeni oyuncuları oyuna katma konusunda takımımızda ciddi bir çaba var. Orta oyuncuları da oyuna entegre edebilmek açısından yeniliklerimiz var" şeklinde konuştu.

JASMİNE WİHTE: MAÇLARIN ÖNEM SIRASI VAR

Maçların önem sırası olduğuna dikkat çeken Kanada'dan Jasmine White, "Maçlar arası önem sırası var ve daha zorlu müsabakalar kazanmak adına çaba sarf edeceğiz" dedi.

BRITT HERBOTS: KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM

İkinci haftaya hazır olduğuna değinen Belçika'dan Britt Herbots, "Daha önce böyle bir maç oynadık. Türk fanların ne kadar heyecanlı olduğunu biliyoruz. Maç için özel bir ritüelim yok. Kendimi hazır hissediyorum. Şu an genç oyunculara fırsat verdiğimiz strateji ile ilerliyoruz. Gidecek yolumuz var" açıklamasını yaptı.

GABRIELA GUIMARES: TÜRKİYE MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

Brezilya ekibinden Gabriela Guimaraes yaptığı açıklamasında, "İlk hafta takımla oynayamadım ama takip ettim bu hafta geçiş dönemindeyiz en güçlü halimizle oynayacağız takım büyük emek sarf ediyor. Türkiye ile son maç önemli, çok çalışıyoruz" dedi.

NIVERKA MARTE: ELİMİZDEKİ KADRO İLE EN İYİ PERFORMANSI GÖSTERECEĞİZ

Dominik Cumhuriyeti'nden Niverka Marte yaptığı konuşmasında, "Diğer takımların gençlere fırsat vermek gibi fırsatları varken bizim yok. Aynı kadro ile çıkıyoruz. Takım yorgun. Buna rağmen gereken eforu sarf edip bu kadro ile ilerlemeye devam ediyoruz. 10 gündür buradayız. Galatasaray ile dostane maçlar oynadık. Elimizdeki kadro ile en iyi performansı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.