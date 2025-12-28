Haberler

Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'na kar yağışı engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın final ayağının kar yağışı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. 36 sporcunun katılacağı yarış, katılımcıların güvenliği göz önünde bulundurularak gerçekleştirilemeyecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın (Baja Prusias) 5. ve final ayağı "kar yağışı" nedeniyle iptal edildi.

TOSFED'in açıklamasında, Düzce Otomobil ve Offroad Motor Spor Kulübü tarafından Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Spor Toto'nun katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, otomobil ve SSV kategorilerinde 18 araç ve 36 sporcunun katılımıyla cuma günü start alan yarışın kar yağışı nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Komiserler durum değerlendirmesi yaparak yaşanan olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, 27-28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın (Baja Prusias) 5. ve final yarışı, katılımcılarımızın ve görevli ekiplerimizin güvenliği göz önünde bulundurularak iptal edilmiştir. Bu karar, meteorolojik değerlendirmeler ve etap koşulları dikkate alınarak alınmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın