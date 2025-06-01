2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası Sonuçlandı

2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası Sonuçlandı
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Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası, Altınordu ilçesinde büyük bir katılımla sona erdi. Sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında kıyasıya mücadele etti ve ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen "2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" sona erdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 6'ncısı düzenlenen organizasyonun son gününde sporcular; yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda kıyasıya yarıştı.

Sporcular, Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı ve trafiğe kapatılan alanlarda yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından geçerek derece elde edebilmek için ter döktü.

Heyecan dolu yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyona 20 ilden 400 sporcu katıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
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