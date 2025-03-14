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2025 Okul Sporları Küçükler Voleybol Yarı Finalleri Tamamlandı

2025 Okul Sporları Küçükler Voleybol Yarı Finalleri Tamamlandı
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Düzce'de gerçekleşen yarışmalarda kızlarda Hürriyet Ortaokulu ve Özel Ataşehir Bilfen Ortaokulu, erkeklerde ise Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu ve 23 Nisan Ortaokulu Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

2025 okul sporları küçükler Voleybol Türkiye yarı final müsabakaları tamamlandı.

Okul Sporları Küçükler Voleybol Müsabakaları Düzce'nin ev sahipliğinde yapıldı. Bahçeşehir Spor Kompleksi ve 18 Temmuz Spor Salonu'nda ki müsabakalara erkeklerde 7, kızlarda ise 8 takım ve toplam 150 sporcu katılım sağladı.

Toplam 15 takımın katıldığı okul sporları küçükler voleybol yarı final müsabakaları sonucunda kızlarda Hürriyet Ortaokulu ve Özel Ataşehir Bilfen Ortaokulu, erkeklerde ise Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu ve 23 Nisan Ortaokulu başarı sağlayarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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