2025 Okçuluk Türkiye Kupası Samsun'da Devam Ediyor
Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun düzenlediği 2025 Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3'üncü ayağı, Samsun'da 30 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. 27 ilden 68 kulübün katıldığı organizasyonda toplamda 351 sporcu mücadele ediyor.
TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 2025 Okçuluk Türkiye Kupası 3'üncü ayağı Samsun'da devam ediyor.
30 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılan organizasyonda 27 ilden 68 kulüp ve toplamda 351 sporcu mücadele ediyor.
Organizasyon yarın klasik yay bireysel eleme ve final atışları, makaralı yay erkek - kadın sılama ve madalya töreni ile devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor