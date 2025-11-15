Haberler

2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Tokyo'da Başladı
Tokyo'da gerçekleştirilen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nın açılış seremonisi yapıldı. Törene katılan yaklaşık 10 bin davetli arasında Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu ve sporcular da yer aldı. Adam Kosa'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, 80 ülkeden sporcuların katılımıyla dikkat çekti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğini yaptığı 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics), açılış seremonisinin ardından resmen başladı.

Tokyo Metropolitan Gymnasium Spor Kompleksinde gerçekleştirilen törene yaklaşık 10 bin davetli katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılışa Spor Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, Türkiye İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Dursun Gözel ile federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

ADAM KOSA: 'TÜRKİYE KIŞ OYUNLARINDA ÇOK GÜZEL İŞLER YAPTI'

Uluslararası Sağırlar Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Macaristanlı Adam Kosa, yaptığı açılış konuşmasında, "Spor hepimiz için örnek olacak, ayrımcılığın olmayacağı bir platform ve son derece önemli. Deaflympics 1924 yılında Paris'te büyük bir organizasyonla başladı ve tam 100 yıldır yapılmaktadır. Geçirdiğimiz son olimpiyat olan Erzurum'daki kış olimpiyatlarında Türkiye çok güzel işler yaptı" diye konuştu.

"Japonya'nın da bu organizasyonda güzel işler yapacağından eminiz" diyen Kosa, şunları söyledi: "2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) Olimpiyatları'nı resmen açıyorum, burada yarışacak tüm sporculara ve ülkelere başarılar diliyorum."

80 ülkenin katıldığı seremonide Türkiye kafilesi, en kalabalık ekiplerden biri olarak dikkat çekti ve tribünlerden büyük ilgi gördü. Azerbaycanlı ve Türk sporcuların birbirlerine olan alkış desteği dikkat çekti. Protokol konuşmaları gerçekleştirilirken, olimpiyat bayrağı ve Japonya'nın ulusal bayrağı törenle göndere çekildi.

Açılış seremonisinde Türkiye'nin bayrağını, iki kez olimpiyat şampiyonu olan Milli Judocu Samet Bulut taşıdı.

Oyunlarda 186 sporcuyla mücadele edecek olan Ay-yıldızlı sporcularımız; futbol, hentbol, atletizm, yüzme, güreş, karate, bisiklet, tekvando, basketbol, voleybol, judo, oryantiring, bowling, tenis, masa tenisi, golf, atıcılık ve badminton branşlarında madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
