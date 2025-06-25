2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

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Benfica, son 16 turunda Chelsea ile eşleşirken, Flamengo Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Chelsea, D Grubu'nda Esperance de Tunis'i 3-0 mağlup etti, Flamengo ise Los Angeles ile 1-1 berabere kaldı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Chelsea ile eşleşirken Bayern Münih ile de Flamengo karşı karşıya gelecek.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçlarında İngiliz ekibi Chelsea, Tunus temsilcisi Esperance de Tunis'i 3-0 mağlup ederken ABD ekibi Los Angeles ise Brezilya temsilcisi Flamengo ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla D Grubu'nda Flamengo 7, Chelsea ise 6 puanla son 16 turuna kalırken Esperance de Tunis 3 ve Los Angeles ise 1 puanla turnuvaya veda etti.

Son 16 turunda Flamengo, Alman ekibi Bayern Münih ile eşleşirken Chelsea ise milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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