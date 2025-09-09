Haberler

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası Kadrosu Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası kadrosu belirlendi. Takım, grup aşamasında Japonya, Kanada ve Libya ile mücadele edecek.

Filipinler'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 12-28 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, şampiyonada grup aşamasında Japonya, Kanada ve Libya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Genç kadının cezaevindeki eşiyle flörtleşmesi gündem oldu

Cezaevindeki eşine "Beni özledin mi?" diye sordu, gerisi bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Güvenli liman' değişti, dev bankalardan yeni yatırım tavsiyesi geldi

Yatırımcısına köşeyi döndürtecek! Dev bankalar artık ona yöneliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.