2025 Dünya 19 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Litvanya'da Yapılacak

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Litvanya'nın Trakai kentinde 6-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2025 Dünya 19 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, 47 ülkeden 594 sporcunun katılımıyla yapılacak. Türk kürekçilerin de mücadele edeceği şampiyona, uluslararası standartlardaki Galve Gölü yarış parkurunda düzenlenecek.

LİTVANYA'nın Trakai kentinde 6-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2025 Dünya 19 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, 47 ülkeden 594 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Şampiyona, Galve Gölü'ndeki uluslararası standartlardaki yarış parkurunda yapılacak. Trakai, daha önce 2002, 2013 ve 2017 yıllarında da bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapmıştı.

Türk kürekçilerin ay yıldızlı forma ile mücadele edecekleri kategoriler ve kadrolar şu şekilde:

U19 Erkek 4- (Dört Tek)

Fevzi Alp Çakmak – Efe Kara – Ahmet Furkan Barka – Hasan Ali Çiçek

U19 Erkek 2- (İki Tek)

Muhammed Enes Kılıç & Can Yüce

U19 Kadın 2X (İki Çifte)

Derin Kumuk & Nil Sevindik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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