2025 Challenge Gallipoli Triatlonu Gerçekleşti

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "2025 Challenge Gallipoli", 538 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Eski Jandarma Kampı'ndaki başlangıç noktasına gelen triatletler, burada son hazırlıklılarını yaptı.

Tarihi yarımadadaki yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında 538 sporcunun yer aldığı etkinlik, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından başlatıldı.

Sporcular 1,9 kilometrelik yüzme, 90 kilometrelik bisiklet, 21 kilometrelik koşu parkurlarını tamamlamak için mücadele etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl 5'incisi düzenlenen triatlonda 18 ülkeden 538 sporcunun yer aldığını aktardı.

Sonuçlar

Erkekler 20-25 yaşta Arif Emre Karaosman, 25-29 yaşta İlker Kökçe, 30-34 yaşta Onur Eken, 35-39 yaşta Bruno Skrinjaric, 40-44 yaşta Bahadır Tama, 45-49 yaşta Mikhail Venediktov, 50-54 yaşta Mustafa İşliyen, 55-59 yaşta Murat Kırdı, 60-64 yaşta Mehmet Akarcalı, 65-69 yaşta Nihat Topuz birinci oldu.

Kadınlar 20-25 yaşta Nil Savran, 25-29 yaşta Sena Eroğlu, 30-34 yaşta Özge Uzun, 35-39 yaşta Merve Güney, 40-44 yaşta Tuğba Yazıcıoğlu, 45-49 yaşta Ahşan Esen birinciliğe ulaştı.

Takımlar erkeklerde Fişşekspor, kadınlarda Aries Chicks, karmada ise 3 Benzemez birincilik elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.