2025 Büyükler Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

TÜRKİYE Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Büyükler Türkiye Şampiyonası, 25-30 Ağustos tarihleri arasında TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Organizasyonda 143 sporcu mücadele ederken, erkeklerde Koray Kırcı, kadınlarda ise Minel Naz Kaynak şampiyonluğa ulaştı.

Erkekler finalinde TED Spor Kulübü sporcuları karşı karşıya geldi. Mert Naci Türker'i 6-3, 6-7 ve 6-0'lık setlerle mağlup eden Koray Kırcı kariyerinin ilk Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Kadınlar finalinde ise ferdi sporcu Mihrümah Tuanna Şirin'i 2-6, 6-3, 6-1'lik setlerle geçen ENKA Spor Kulübü sporcusu Minel Naz Kaynak, ilk kez yükseldiği finalde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Dereceye giren sporculara kupaları TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ertunç Tümen, TTF Sportif ve Teknik Direktörü Erhan Oral, TED Spor Kulübü Başkanı Dr. Mehmet Emin Tınaz ve TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sabih Özgül tarafından takdim edildi.