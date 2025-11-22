Haberler

2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası Bolu'da Başladı

2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası Bolu'da Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı Bolu'da start aldı. Törene katılan Bolu Valisi ve sporseverler, 24 araç ve 48 sporcunun yarışacağı etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası 4'üncü ayak yarışlarının startı verildi.

Bolu'da, geçen yıl At Yaylası bölgesinde mahsur kalan bir aracı kurtarmaya çalıştığı sırada, kopan çeki demirinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Bolu Offroad Kulübü Başkanı Burhan Turhan'ın ismi verilen şampiyonanın 4'üncü ayağının startı Bolu'da verildi. Bolu Valiliği koordinesindeki şampiyona için D-100 karayolunun Paşaköy mevkisinde tören düzenlendi. Startın ardından 24 araç, tek tek başlangıç noktasından çıkış yaptı. Törene, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdür Emrullah Güler, daire amirleri ve sporseverler katıldı. Araçlar daha sonra sıralama etabı olan 4,5 kilometrelik 'Esas 14 AVM Prolog Etabı'nda mücadele etti.

Organizasyona katılan 24 araç ve 48 sporcu, yarın 67 kilometrelik 'Mazharoğlu etabı' ile 23 Kasım Pazar günü 47 kilometrelik "Boloff etabı"nı ikişer kez geçecek. Şampiyona, pazar günü üçüncü etap yarışlarının ardından Bolu Valiliği önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.