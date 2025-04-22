2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları İçin Maskot İsmi Belirleniyor

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, İstanbul 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunlarının (EPYG) maskotunun isminin belirlenmesi için X hesabından anket başlattı.

Komitenin X hesabından maskot kedinin görseliyle yapılan açıklamada, yeni maskot için 4 isim belirlendi.

Seçenekler arasında yer alan 'Pati' isminin her zaman sevgiye uzanan bir patiyi temsil ettiği, 'Gli' (Glee) adının Ayasofya'nın ünlü kedisinden esinlenildiğine yer verilen açıklamada, 'Tekir' isminin yanı sıra Ankara'daki üç ayaklı kediden ilham alınan 'Tripod' ismi oylamaya sunuldu.