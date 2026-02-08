2025 Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Burgaz kentindeki Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası, bugünkü müsabakaların ardından tamamlanacak. Bu organizasyondan sonra atıcılıkta heyecan, aynı kentte 9-15 Şubat tarihlerinde gençler (21 yaş altı) kategorisinde yapılacak Avrupa Şampiyonası ile devam edecek.

Türkiye'yi 10 sporcunun temsil edeceği Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek isimler şunlar:

Elif Berfin Altun, Hatice Yel, Elife Eda Çınar, Elif Gülcan Doludizgin, Fahrettin Can Er, Ataberk Kaymakoğlu, Ahmet Oğuz Sayar, Yağmur Tunçer, Zeynep Kılıç, Aybike Aksakal.