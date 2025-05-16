2025 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonu Ekaterina Atalık

2025 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonu Ekaterina Atalık
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Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 9-15 Mayıs tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleştirildi ve Uluslararası Usta Ekaterina Atalık, 2025 şampiyonu oldu. Organizasyonda 25 ilden 99 sporcu ve toplam 700 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda, 2025 yılının şampiyonu Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arzum'un 17 yıldır süregelen desteğiyle düzenlenen 2025 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası 9-15 Mayıs tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleştirildi.

25 ilden 99 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonu, IM Ekaterina Atalık birinci, Ezgi Mutlu ikinci ve WFM Elif Zeren Yıldız da üçüncü sırada tamamladı.

Toplam 700 bin lira para ödülünün dağıtıldığı organizasyonda dereceye giren sporculara Arzum tarafından çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, şampiyonaya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın mutlulukla ayrıldığı, memnuniyet dolu ifadelerini duyduğumuz bir şampiyona süreci yaşadık. Arzum'un 17 yıldır sürdürdüğü bu değerli destek, kadın satrancının Türkiye'deki gelişiminde önemli bir yapı taşıdır. Bu sene de Arzum ailemizle birlikte bu şampiyonayı gerçekleştirmekten mutluluk duyduk, çok teşekkür ederiz. Şampiyonamızın başarıyla gerçekleştirilmesinde bizlerin yanında olan Çetin Yayıncılık'a, BKM Okullarına, sporcularımızı en güzel şekilde ağırlayan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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