2025 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası Kocaeli'de Başladı

2025 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası Kocaeli'de Başladı
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2025 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı Kocaeli'de yapıldı. 18 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda İbrahim Yücebaş birinci, Ömer Mert Örs ikinci ve Harun Karabulut üçüncü oldu. Dereceye giren pilotlara ödülleri takdim edildi.

2025 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı, Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde ICRYPEX, Spor Toto ve HT Spor katkılarıyla organize edilen şampiyonanın ilk yarışında, 2 kategoride 18 sporcu mücadele etti.

Sabah antrenman turlarıyla başlayan organizasyon, sıralama turlarının ardından eleme eşleşmeleriyle tamamlandı.

Yarışta İbrahim Yücebaş birinci, Ömer Mert Örs ikinci, Harun Karabulut üçüncü oldu.

TOSFED Drift Kupası'nda ise Hüseyin Tantu birinciliği, Muhammed Başer ikinciliği, Serdar Nartak üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
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