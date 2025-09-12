Haberler

2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde Beraberlik: İngiltere 2 - Polonya 2

EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde oynanan karşılaşmada İngiltere ile Polonya 2-2 berabere kaldı. Yavuz Selim Stadı'nda gerçekleşen maçta İngiltere'nin gollerini Terrance Yates ve Jamie Tregaskiss, Polonya'nın gollerini ise Kamil Grygiel ve Bartozs Lastowski kaydetti. Türk hakemler de maçta görev aldı.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İngiltere ile Polonya 2-2 berabere kaldı.

Yavuz Selim Stadı'nda oynanan müsabakada İngiltere'nin gollerini Terrance Yates ve Jamie Tregaskiss, Polonya'nın gollerini ise Kamil Grygiel ve Bartozs Lastowski attı.

Fransız hakem Cedric Nemery'nin yönettiği karşılaşmada, Türk hakemler Mustafa Doğukan Erdem ve Cihan Emekli de görev aldı.

Ligde yarın Türkiye-Polonya, İngiltere-İtalya maçları oynanacak.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
