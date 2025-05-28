2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Ankara'da Düzenleniyor

2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Ankara'da Düzenleniyor
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Türkiye'yi Alves Kablo Kulübü'nün temsil edeceği 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşecek. 8 takımın katılacağı bu önemli organizasyonda, gruplardan çıkan ekipler yarı finale yükselecek.

Türkiye'yi Alves Kablo Kulübünün temsil edeceği 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Ankara'da düzenlenecek.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncısı, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde organize edilecek.

Başkentte gerçekleştirilecek ampute futbolun kulüpler düzeyindeki en önemli kupasına, ulusal liglerinde geçen yıl şampiyonluğa ulaşan 8 takım katılacak.

Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, kupanın başkentte kalması için sahaya çıkacak.

Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, A Grubu'nda AFC Tiflis (Gürcistan), 1. FSV Mainz 05 (Almanya) ve Real Betis (İspanya) ile karşılaşacak.

B Grubu'nda ise son şampiyon Wisla Krakow'un (Polonya) yanı sıra Shamrock Rovers (İrlanda), FC Annecy (Fransa) ve Sporting Ampute Futbol (İtalya) yer alıyor. FC Annecy, İngiltere'nin Everton takımının çekilmesi sonrası kupaya dahil edildi.

18 maç yapılacak

Üç gün sürecek organizasyonda toplam 18 karşılaşma oynanacak.

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, yarı finale yükselecek. Gruplardaki son maçlar ve yarı finaller, 31 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Ligde 3'üncülük ve final karşılaşması, 1 Haziran Pazar günü Aktepe Stadı'nda yapılacak.

Kupadaki diğer müsabakalarda takımlar Ankara Büyükşehir Belediyesinin Eryaman'daki Spor Köyü sahalarında karşı karşıya gelecek.

Türk kulüpleri 5'te 4 yaptı

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından daha önce 5 kez düzenlendi.

Bu turnuvaların 4'ünde Türk kulüpleri şampiyonluğa ulaştı.

2021 ve 2023'te şampiyon olan Şahinbey Belediyespor, kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren takımlar şöyle:

YılŞampiyonEv sahibi
2019Ortotek GazilerTiflis
2021Şahinbey BelediyesporGaziantep
2022Etimesgut BelediyesporKrakow
2023Şahinbey BelediyesporEstepona
2024Wisla Krakow (Polonya)Sassuolo
Not: EAFF Şampiyonlar Ligi, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemedi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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