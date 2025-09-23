2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası Ankara'da Başladı

Uluslararası bir katılımla Zeren Spor Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da başlayan 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası'nda 3 maç oynandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Türk voleyboluna büyük katkılarda bulunan merhum Ahmet Göksu'nun adıyla bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın açılış seremonisi, Selim Sırrı Tarcan Zeren Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış seremonisinin ardından oynanan ilk maçta Zeren Spor, Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i 3-0 yendi. Günün ikinci karşılaşmasında Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor Eker karşısında 3-2 galip geldi.

Günün son maçında ise Polonya temsilcisi KS DevelopRes Rzeszow, Alman ekibi SC Potsdam'ı 3-0 mağlup etti.

Turnuvada yarın Nilüfer Belediyespor Eker-SC Potsdam, Maritza Plovdiv-KS DevelopRes Rzeszow ve Zeren Spor-Beşiktaş maçları yapılacak.