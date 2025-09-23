Haberler

2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası Ankara'da Başladı

2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası Ankara'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeren Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası, Ankara'da başladı. İlk gün 3 maç oynandı ve Zeren Spor, Beşiktaş ile Polonya ve Almanya takımları galibiyet elde etti.

Uluslararası bir katılımla Zeren Spor Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da başlayan 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası'nda 3 maç oynandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Türk voleyboluna büyük katkılarda bulunan merhum Ahmet Göksu'nun adıyla bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın açılış seremonisi, Selim Sırrı Tarcan Zeren Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış seremonisinin ardından oynanan ilk maçta Zeren Spor, Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i 3-0 yendi. Günün ikinci karşılaşmasında Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor Eker karşısında 3-2 galip geldi.

Günün son maçında ise Polonya temsilcisi KS DevelopRes Rzeszow, Alman ekibi SC Potsdam'ı 3-0 mağlup etti.

Turnuvada yarın Nilüfer Belediyespor Eker-SC Potsdam, Maritza Plovdiv-KS DevelopRes Rzeszow ve Zeren Spor-Beşiktaş maçları yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Trump'tan NATO ülkelerine 'Rus uçaklarını düşürün' çağrısı

Dünyayı tedirgin eden çağrı: NATO ülkeleri, o uçakları düşürmeli
Yaşlı adam, eğlence mekanından çıktıktan sonra aracında son nefesini verdi

Eğlence mekanı çıkışı son nefesini verdi! Yaşlı adamın sır ölümü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.