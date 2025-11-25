Haberler

2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği Müsabakaları Balıkesir'de Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği Müsabakaları, Balıkesir'de başladı. Öğrenciler, futbol, basketbol, voleybol, satranç, masa tenisi ve badminton branşlarında rekabet edecekler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği Müsabakaları, Balıkesir başladı. GSB yurtlarında kalan öğrencilerin mücadele ettiği Yurtlig, sporun birçok alanında rekabeti ve heyecanı bir araya getiriyor.

Turnuvalar öncesinde öğrenciler, ilgi alanlarına göre uzman eğitmenler eşliğinde Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 18 yurtta düzenlenen spor eğitimlerine katıldılar. Bu eğitimlerde gençler, teknik becerilerini geliştirerek turnuvalara hazırlanma imkanı buldular. Yaklaşık iki ay sürecek bu büyük organizasyonda öğrenciler; futbol, basketbol, voleybol, satranç, masa tenisi ve badminton branşlarında sahaya çıkacak.

Futbol müsabakalarıyla turnuvanın açılışı gerçekleşti. Genç sporcuların sahadaki performansı, Yurtlig İl Birinciliği Turnuvalarına coşkulu bir başlangıç yaptı.

Müsabakalarda dereceye giren yurtlar, ligin ikinci aşaması olan bölge elemelerine katılmaya hak kazanacak. Yurtlig'in finali ise Türkiye Şampiyonası ile tamamlanacak. Bu büyük organizasyon, yurtlar arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi, gençlerin spor aracılığıyla bir araya gelmesini sağlamayı ve sağlıklı yaşam kültürünü teşvik etmeyi amaçlıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
