2024 Türkiye Offroad Şampiyonası Samsun'da Başlıyor

"2024 Türkiye Offroad Şampiyonası" Samsun'dan start alacak.

Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın hazırlık toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz'ın şampiyona hakkında sunum gerçekleştirdiği toplantıda şampiyona hazırlıkları ve detayları değerlendirildi. Şampiyona toplam 7 yarıştan oluşacak. Birinci ayağı Vezirköprü'de düzenlenecek. 38 farklı ilden 2 bin kişilik grup katılacak.

14'üncü kez Vezirköprü'de düzenlenecek olan şampiyona yurt içi ve yurt dışından binlerce sporseveri bir araya getirecek. - SAMSUN