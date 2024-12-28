Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Baş şüpheli Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası
Baş şüpheli Nevzat Bahtiyar hakkında mahkemeden şaşırtan karar
Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza istinafa götürülecek
Nevzat Bahtiyar için harekete geçiyorlar: İtiraz edeceğiz
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık

2024 Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonları Ödüllendirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Şampiyonlar Ödül Töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi. Törende, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında başarı gösteren sporcular ödüllendirildi. TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, sporcuların uluslararası arenada elde ettikleri başarıların önemine vurgu yaptı.

2024 Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Şampiyonlar Ödül Töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki organizasyona TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, milli sporcular Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Pak, dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında dereceye giren sporcular ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, törende yaptığı konuşmada, federasyon olarak zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek "Sportif olarak birçok başarıya imza atsak da aramızdan önemli isimler ayrıldı. Onların bıraktıkları başarı mirasını en üst seviyeye çıkarmak için çalıştık. Bugün de bunu hep beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sporcuların uluslararası arenada madalya rekoru kırdığını vurgulayan Vefa, şunları söyledi:

"Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonlukları tarihimize yazıldı, toplam 160 madalyaya uzandık. Bu başarılar birçok genç için ilham kaynağı oldu. Bu sebeple siz değerli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bundan sonra yaptıklarımız için değil yapacaklarımız için devam diyoruz."

Törene ev sahipliği yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da motosiklet kullanan birisi olduğunu, bu sebeple ev sahipliği yapmaktan dolayı da çok mutlu olduğunun altını çizdi.

Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, konuşmasının ardından Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a teşekkür plaketi verdi. Kenan Sofuoğlu törende, kendi yaş kategorisinde şampiyon olan oğlu Zayn Sofuoğlu'nun da plaketini takdim etti.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
img

KAP'a bildirdiler! Kasaya soktukları paralar dudak uçuklatıyor
img

Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi! İşte ilk açıklama
İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
AK Partili Zeybekci: Asgari ücret yeterli değildir, daha çok olmalı
AK Partili Zeybekci'den "asgari ücret" çıkışı: Yeterli değil

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.