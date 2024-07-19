2024 Türkiye Baja Şampiyonası Düzce'de Başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı, seremonik startla başladı.

TOSFED ile Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü (DOSOD) tarafından organize edilen, ICRYPEX ana sponsorluğunda, Spor Toto, Düzce Valiliği ve Belediyesi tarafından desteklenen, "Baja Prusias"ı adı altında gerçekleştirilen yarışa katılan 54 sporcu ve 27 araç, kent turu attıktan sonra Valilik meydanına geldi.

Vali Selçuk Aslan ve DOSOD Başkanı İsmail Aydın'ın seremonik startı vermesiyle organizasyon başladı.

4x4 arazi araçlarının farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda mücadele ettiği ralli tipi off-road yarışı olan baja branşında sezonun ilk yarışında pilotlar, yarın Samandere, pazar günü ise Güzeldere mevkisinde belirlenen etaplarda toplam 457 kilometre yol katedecek.

"Kazasız belasız bir yarış olsun umuyoruz"

Vali Selçuk Aslan, AA muhabirine, TOSFED tarafından düzenlenen organizasyonun ilk ayağının kentte start aldığını söyledi.

Yarışın kentin tanıtımı ve Türkiye'deki otomobil sporlarının gelişimi açısından oldukça önemli olduğuna değinen Vali Aslan, "Katılımcıların tamamına yakını farklı illerden kentimize geldi. Organizasyona Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Belediyemiz ve İl Özel İdaremiz destek veriyor. Asıl ev sahipliğini DOSOD yapıyor. Böyle güzel bir organizasyonu Düzce'ye kazandırmalarından ötürü kendilerine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kentin bu tür organizasyonlarda oldukça başarılı olduğunu anlatan Vali Aslan, şöyle konuştu:

"Bu tür sporlar adrenalin bazlı sporlar olduğu için potansiyel risklerini de hep beraber müşahede ediyoruz. Bu anlamda iş güvenliği anlamında kuralları icrasında hep birlikte çalışmalar yürütülüyor. Kazasız belasız bir yarış olsun umuyoruz. Bundan sonra Baja Rallisi'nin Bursa, Bolu ve İstanbul ayakları da olacak. İlk adımın burada olması bizi ayrı bir gururlandırıyor. Bizim kent olarak sloganımız 'Düzce'de heyecan var, herkesi bekliyoruz.' İzleyicilerimize keyifli bir yarış diliyorum."